Hacklenmek ne demek? Hacker anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Hacker kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Hacker anlamı ne? Hacker ne demek?

HACKER NE DEMEK?

Hacker, internet ağ yapısı ve bilgisayar işletim sistemlerindeki açıkları kullanarak izinsiz bir şekilde bilgisayar, sunucu ve internet sitelerine giren, kişisel ve önemli verileri çalan veya sistemin çalışmasını engelleyecek işlemler yapan bilgisayar korsanlarına verilen isimdir. Hacker'lar Kaça Ayrılır? Beyaz Şapkalı Hacker Siyah Şapkalı Hacker Gri Şapkalı Hacker

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