Hackerlerin yeni hedefi yürüyen bilgisayarlara dönüşen otomobiller
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Hackerlerin yeni hedefi yürüyen bilgisayarlara dönüşen otomobiller

Otomobil sektöründe artan teknojiyle birlikle bilgisayar haline gelen araçlar da artık siber korsanların hedefi haline geldi. Kendi kendine gitme özelliğini barından ve internet bağlatılı araçların uzaktan korsanlar tarafından kontrol edilmesi riski siber güvenlikçiler için yeni bir pazar oluşturdu

10.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:06
Hackerlerin yeni hedefi yürüyen bilgisayarlara dönüşen otomobiller

Otomobil sektöründe artan teknolojiyle birlikle yürüyen bilgisayarlara dönüşen araçlar da artık siber korsanların hedefi haline geldi.


Özellikle kendi kendine gitme özelliğini barından ve internet bağlatılı araçların korsanlar tarafından uzaktan kontrol edilmesi riskine karşı siber güvenlik şirketleri yeni hizmetler sunmaya hazırlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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