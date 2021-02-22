Hackerların son kurbanı ünlü kitap sitesi oldu! Binlerce kullanıcının hesabı çalındı

Kitap satın almak isteyen vatandaşların kullandığı sitelerden biri olan 'Kitapyurdu'na kayıtlı hesapların hacklendiği iddiası kullanıcıları tedirgin etti. Hacklenen kullanıcıların mail adresleri, şifreleri ve hesap bilgileri çalınarak kayıtlı kredi kartlarından harcama yapıldı. Siber dolandırıcı ise "Zenginden alıp fakire veriyorum" dedi.

Teknolojinin hayatın değişilmez bir parçası olmasıyla birlikte neredeyse her işlemimizi dijital ortamlarda gerçekleştirmeye başladık. Birçok kişisel bilgimizi farklı farklı site ve uygulamalarda kullanırken, bu durum bir riski de beraberinde getirdi.

HACLENME İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İnternet korsanları hackledikleri uygulama ve sitelerle kişisel bilgilerimize kolay bir şekilde erişirken, Türkiye'de gündeme gelen bir iddia binlerce kullanıcıyı tedirgin etti. Sosyal medyada ortaya atılan "Kitapyurdu.com hacklendi" iddiası, kullanıcıların en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

"ZENGİNDEN ALIP FAKİRE VERİYORUM"

İddialara göre, hesapları hacklenen kullanıcıların mail adresleri, şifreleri, hesap bilgileri çalınarak kayıtlı kredi kartlarından harcamalar yapıldı. Yaklaşık olarak 10 bine yakın hesap çaldığı belirtilen internet korsanı ya da korsanları ise "Zenginden alıp fakire veriyorum" ifadesine yer verdi. Bunun üzerine bir kullanıcı, "Ben asgari ücretle geçinen bir insanım ne kapitaliz mi?" diyerek tepki gösterdi.

DEKONT PAYLAŞILDI

Paylaşılan bir görselde ise kanıt niteliğinde bir belge sunuldu. Görselde, kullanıcının hesabından harcama yapıldığına dair dekonta yer verildi. Kullanıcılara gelen e-postada sitedeki hesaplarından harcama yapıldığı bildirilirken, kargo adreslerinin farklı olduğu görüldü.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından kullanıcılar 'Kitapyurdu' yönetiminden bir açıklama beklerken, yetkililer henüz konuyla ilgili olarak bir geri bildirim yapmadı. Kitapyurdu'nun konudan alakasız olarak yaptığı paylaşımlara ise "Açıklama bekliyoruz" yorumları yapıldı.

KULLANICILAR HESAPLARINI SİLDİ

Siteye üye olan kullanıcılardan bazıları bilgilerini değiştirirken, bazıları da hesaplarını tamamen kapattı.