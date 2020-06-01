Hacker Grubu Anonymous Yeniden Ortaya Çıktı Siyasal olayların ardından devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılarıyla bilinen dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, yeniden ortaya çıktı.

Siyasal olayların ardından devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılarıyla bilinen dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, yeniden ortaya çıktı. Grup, sosyal medyadan yayınladığı videoda geçtiğimiz günlerde katledilen George Floyd'u öldüren polisler üzerinden açıkça tehditler savurdu.

Ortaya çıkan videoda, "#GeorgeFloyd'u öldüren polislerle ilgili gerekenler yapılsın, aksi takdirde bizim atacağımız adımları bekleyin" denilmesi büyük dikkat çekti. Birçok kullanıcı tarafından defalarca paylaşılan video, kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından görüldü.

Anonymous videosu YouTube üzerinden silindi

Birçok kişi tarafından paylaşılan videoda maske takmış bir anlatıcı, adaleti sağlamak için "yozlaşmış bir örgüte" güvenmediklerini, bu yüzden ilgililerin birçok suçunu dünyayla paylaşacaklarını ifade etti. Grubun videosunda, "İnsanları öldüren ve suç işleyen devlet memurlarının bizim gibi suçtan hüküm giymeleri gerekir. Aksi takdirde istediklerini yapabilecekleri bir belgeleri olduklarına inanırlar. Yalnızca birkaç kötü polisin tüm iyi polislerin adını lekelediğini iddia edeceksiniz ancak bu kötü polisler, insanlara ve bu kötü polislere ceza vermeyi reddeden sizlere karşı suç işlerken diğer 'iyi' polisler orada durursa ne olacak?" denildiği görüldü.

ABD deki olaylar iyice çığırından çıkmaya başladı ve herkes diken üstünde. Bakalım ilerleyen dönemlerde bu hacker grubu ne tür eylemler yapacak. Tahminleriniz varsa bunu yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.