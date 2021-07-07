Hacker grubu Anonymous'tan 'Akbank' açıklaması!

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından Akbank, dün başlayan sistemsel soruna henüz bir çözüm bulabilmiş değil. Dijital bankacılık işlemlerini yapamamaktan dert yanan müşteriler, sosyal medyada Akbank'a tepkilerini dile getiriyorlar.

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından Akbank, dün başlayan sistemsel soruna henüz bir çözüm bulabilmiş değil. Dijital bankacılık işlemlerini yapamamaktan dert yanan müşteriler, sosyal medyada Akbank'a tepkilerini dile getiriyorlar.

Banka tarafından yapılan , yaşanan sistemsel sorun nedeniyle kredi ve kredi kartı ödemelerinin bir gün faizsiz şekilde ötelendiği bildirildi. Problemin ve çözüm çalışmalarının sürdüğünü belirten Akbank, müşterilerinden özür diledi.

Peki, Akbank'ın sistemlerini geniş çaplı şekilde etkileyin bu olayın perde arkasında ne var. Akla gelen ilk ihtimal tabii ki siber saldırı, ancak banka durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır" diyen Akbank, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

"BİZ YAPMADIK"

Ananymous Akbank siber saldırısının kendileri tarafından yapılmadığını dile getirdi. Bu açıklamayı takiben dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'tan dikkat çekici bir çıkış geldi. Akbank'a saldırmadıklarını belirten grup, "Biz yapmadık, ancak birçok defa hacklendiklerini biliyoruz. Bu sefer gizlemeyeceklerini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Anonymous, çok açık bir şekilde durumun siber saldırı kaynaklı olduğunu söylese de, Akbank tarafı bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Banka müşterilerinin güvenliklerini etkileyen hiçbir problemin olmadığını belirten şirket, süreç hakkında bilgi vermeye devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: Turkmmo