Hacker filmi konusu nedir? Hacker oyuncuları kim? Hacker filmi fragmanı Hacker, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Hacker konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Hacker filmi fragmanı da haberimizde.

Film takipçileri ''Hacker özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hacker filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

HACKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Alex Danyliuk (Callan McAuliffe), savaştan kaçan bir göçmendir. Maddi sıkıntılarla boğuşan ailesine bakabilmek için bilgisayar korsanlığı yapmaktadır. Dolandırıcı arkadaşı Sye'nın da yardımıyla yasadışı karaborsa işine girer. Hayatını suç işleyerek ve kimlik hırsızlığı yaparak sürdüren bir bilgisayar korsanına dönüşür. Genç bir hacker olan Kira adlı kız ile Darkweb'te tanışır. İkilinin faaliyetleri, FBI'ın bir numaralı hedefi olan Anonymous organizasyonunun başındaki 'Z'nin dikkatini çeker.

HACKER FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile sevilen Hacker filmi başrolünde Callan McAuliffe oynuyor. Filmin kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Callan McAuliffe

Lorraine Nicholson

Clifton Collins Jr.

Zachary Bennett

Daniel Eric Gold

Vlada Verevko

James Byron

James Cade

Simon Northwood

Jas Dhanda