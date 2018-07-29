Haçkalı Hoca Anıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Düzköy Belediyesi ve Düzköy Müftülüğünce 23. Haçkalı Hoca'yı Anma Programı düzenlendi.

Haçka Yaylası'nda bulunan Haçkalı Hoca Baba Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an tilaveti yapılarak dualar edildi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, burada yaptığı konuşmada, milli ve manevi değerlerin önemine dikkati çekerek, "Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimdir. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Haçkalı Hoca'yı rahmetle anıyor, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte katılımcılara pilav ve ayran ikram edildi.

Programa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Düzköy Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik ile diğer ilgililer de katıldı.