Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (3) - Haberler
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Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (3)

Demirören Haber Ajansı, Oktay Polat - Güncel
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Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (3)

TUTUKLANDIErzurum'da, görevini yapan trafik polisini yaralayan taksi şoförü Özkan Alparslan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine çıkarıldı.

ERZURUM (DHA) - TUTUKLANDI

Erzurum'da, görevini yapan trafik polisini yaralayan taksi şoförü Özkan Alparslan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan Alparslan, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Güncel

Erzurum, Taksi, Sulh, Güncel, Haberler

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