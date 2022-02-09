Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (3)
Demirören Haber Ajansı, Oktay Polat - Güncel
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TUTUKLANDIErzurum'da, görevini yapan trafik polisini yaralayan taksi şoförü Özkan Alparslan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine çıkarıldı.
ERZURUM (DHA) - TUTUKLANDI
Erzurum'da, görevini yapan trafik polisini yaralayan taksi şoförü Özkan Alparslan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan Alparslan, cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Güncel