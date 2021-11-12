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Hacizli araçları parçalayıp satmış

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Hacizli araçları parçalayıp satmış

MERSİN'de üzerinde yakalama, haciz ve ihtiyati tedbir kararı bulunan araçları parçalayıp sattığı tespit edilen M.K., suçüstü yakalandı.

MERSİN'de üzerinde yakalama, haciz ve ihtiyati tedbir kararı bulunan araçları parçalayıp sattığı tespit edilen M.K., suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte bir şüphelinin, üzerinde yakalama, haciz ve ihtiyati tedbir kararı bulunan araçları parçalayarak sattığı bilgisine ulaştı. Kimliği tespit edilen M.K.'nin iş yeri ve deposunda arama yapan ekipler, 4 araca ait ruhsat, parçalanmış halde farklı marka modelde 5 kamyonetle bir kısmı parçalanmak üzere olan araçlar ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı. Parçalanan, yakalama, haciz ve ihtiyati tedbir kararı bulunan araçların ise muhafaza altına alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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