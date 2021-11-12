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Hacizli araçları parçalayıp, satarken suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hacizli araçları parçalayıp, satarken suçüstü yakalandı

Mersin polisi, üzerinde yakalama, haciz ve ihtiyati tedbir kararı bulunan araçları parçalayıp sattığı iddia edilen 1 kişiyi, suçüstü yakaladı.

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, üzerinde yakalama, haciz ve ihtiyati tedbir kararı bulunan araçları parçalayıp sattığı iddia edilen 1 kişiyi, suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri üzerinde yakalama, haciz ve ihtiyati tedbir kararı bulunan araçları parçalayarak satan bir şahsın olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine M.K. isimli şüphelinin iş yeri ve deposunda arama yapan ekipler, 4 araca ait motorlu araç tescil belgesi, parçalanmış halde 5 kamyonet ile bir kısmı parçalanmak üzere olan araçlar ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, araçlar ise muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Hacizli araçları parçalayıp, satarken suçüstü yakalandı

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