Hacizde kadın avukatlara dayağa 6 yıl hapis istemi - Haberler
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Hacizde kadın avukatlara dayağa 6 yıl hapis istemi

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel
Hacizde kadın avukatlara dayağa 6 yıl hapis istemi

ANKARA'da, avukatlar Nuriye Zeynep Mangaltepe ve Hilal Yılmaz Pusat, icra memuruyla birlikte haciz işlemi için evine gittikleri Ahmet G. tarafından darbedildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, avukatlar Nuriye Zeynep Mangaltepe ve Hilal Yılmaz Pusat, icra memuruyla birlikte haciz işlemi için evine gittikleri Ahmet G. tarafından darbedildi. Polis gelene kadar kendilerini evin tuvaletine kilitleyen avukatların şikayeti üzerine, Ahmet G. hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Avukatlar Nuriye Zeynep Mangaltepe ve Hilal Yılmaz Pusat, icra memuru Begüm Y. ile birlikte borcu nedeniyle haciz işlemi uygulanan Ahmet G.'nin Keçiören ilçesindeki evine gitti. Eşinin haber vermesi üzerine eve gelen Ahmet G., avukatlara tepki gösterdi. Ahmet G., Hilal Yılmaz Pusat'ı kolundan tutup itekleyerek, tokat attı. Ahmet G., araya giren Nuriye Zeynep Mangaltepe'nin de başına yumrukla vurup, yere düşürdü. Kendilerini evin tuvaletine kilitleyen avukatlar, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Gelen ekipler tarafından hastaneye götürülen avukatlar darp raporu alarak, Ahmet G.'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Ahmet G., savcılık ifadesinde avukatların haciz işlemi sırasında evinde bulunmalarının yanlış olduğunu, eşinin sadece icra memurunu evine davet ettiğini; ama avukatların da içeri girdiklerini söyledi. Ahmet G., avukatlara şiddet uygulamadığını, sadece evinden çıkmaları için uyardığını ve omuzlarına dokunarak evinden çıkarmak istediğini ileri sürdü.

6 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ

Soruşturma sonunda Ahmet G. hakkında 'hakaret' ve 'cebir ile görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, avukatlar Nuriye Zeynep Mangaltepe ve Hilal Yılmaz Pusat'ın haciz işlemi sırasında bulunmalarının icra memurunun kabulü ve ikamet sahibinin eşinin daveti üzerine olduğu belirtildi. Müşteki beyanları, hastane raporları ve şüpheli beyanı ile suçu işlediği belirtilen Ahmet G.'nin 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Ankara 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.


Hacizde kadın avukatlara dayağa 6 yıl hapis istemi

Hacizde kadın avukatlara dayağa 6 yıl hapis istemi

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