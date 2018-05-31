Haciz Memurlarından Kaçan Kibariye Evindeki Eşyaları Taşıdı
Eşi Ali Küçükbalçık'ın borçlarından dolayı icralık olan ünlü şarkıcı Kibariye, haciz işlemlerinden kaçmak için Ataşehir'deki 3 milyon dolar değerindeki evini boşalttı.
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin 2 milyon liraya aldığı ve dekorasyonuna da 1 milyon lira harcadığı evindeki tüm eşyaları Suadiye'deki eski evine taşıdığı iddia edildi.
MEMURLAR ELİ BOŞ DÖNDÜ
Eşya tespiti için iki kez eve gelen icra memurları da hiçbir işlem yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.
İHANETİ AFFETTİ
Borçlarının ardından eşini kızının spor hocası olan Lübnanlı bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen şarkıcı, "Şu anda kızım ve eşimle evdeyim. Aileme, yuvama sahip çıkıyorum. Kimse mutluluğumuzu bozamaz. Ali'nin bana ihanet ettiğine inanmıyorum. Gözümle görmedim. Umurumda da değil. Aldatmış olsa bile bir iki günlük sevda için boşanmam. Kocamın borçları var mı bilmiyorum. Önemli olan aşkımız, huzurumuz, sağlığımız. Para kazanılır, borçlar ödenir. Bunlar mesele değil" demişti.
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kendi de biliyodu adamın parası için onla birlikte oldugunu, uyanık karı boşaltır tabi evi :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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şöfer tünay şöfer tünayCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÖBÜR TARAFA GÖTÜRECEK HALİN YOKYA NASILSA BİR YERDE VERECEKSİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Oyumu iyi partiye vereceğim.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Adeletten kaçılmaz ,derhal gidip teslim olmalısın ,yoksa oy kullanamazsın....Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır