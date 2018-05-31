Haciz Memurlarından Kaçan Kibariye Evindeki Eşyaları Taşıdı

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin 2 milyon liraya aldığı ve dekorasyonuna da 1 milyon lira harcadığı evindeki tüm eşyaları Suadiye'deki eski evine taşıdığı iddia edildi.

MEMURLAR ELİ BOŞ DÖNDÜ

Eşya tespiti için iki kez eve gelen icra memurları da hiçbir işlem yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.

İHANETİ AFFETTİ

Borçlarının ardından eşini kızının spor hocası olan Lübnanlı bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen şarkıcı, "Şu anda kızım ve eşimle evdeyim. Aileme, yuvama sahip çıkıyorum. Kimse mutluluğumuzu bozamaz. Ali'nin bana ihanet ettiğine inanmıyorum. Gözümle görmedim. Umurumda da değil. Aldatmış olsa bile bir iki günlük sevda için boşanmam. Kocamın borçları var mı bilmiyorum. Önemli olan aşkımız, huzurumuz, sağlığımız. Para kazanılır, borçlar ödenir. Bunlar mesele değil" demişti.