(Haciz işlemi görüntüleriyle) THODEX'TE HACİZ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ
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(Haciz işlemi görüntüleriyle) THODEX'TE HACİZ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

(Haciz işlemi görüntüleriyle) THODEX'TE HACİZ İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kripto para borsası Thodex'in Kadıköy'de bulunan binasında haciz işlemi uygulandı.

Kripto para borsası Thodex'in Kadıköy'de bulunan binasında haciz işlemi uygulandı. 

Şirketten alacaklı bir kişinin haciz talebinin Anadolu 21. İcra Dairesi Müdürlüğü'nce kabul edilmesinin ardından mağdur avukatı Sinan Keskin ve icra memurları, şirketin binasına geldi. Saat 14.00'de başlayan haciz işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü. Polisin de eşlik ettiği haciz işleminde toplamda 11 bin 750 lira değerinde bilgisayar, televizyon ve bulaşık makinesi gibi eşyaların değer tespiti yapıldı. Şirkete ait 3 otomobile de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.

- İstanbul

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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