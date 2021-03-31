Haciz işlemi başlatan bankanın camlarına yumurta ve ayran attı
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Haciz işlemi başlatan bankanın camlarına yumurta ve ayran attı

Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel
Haciz işlemi başlatan bankanın camlarına yumurta ve ayran attı

ANTALYA'da, kredi borcunu ödeyemeyince evi ile aracının haczi için işlem başlatan banka şubesinin camlarına plastik bardakta ayran ve yumurta atan Cafer Balaban (45), gözaltına alındı.

ANTALYA'da, kredi borcunu ödeyemeyince evi ile aracının haczi için işlem başlatan banka şubesinin camlarına plastik bardakta ayran ve yumurta atan Cafer Balaban (45), gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde meydana geldi. 2016 yılında bankadan kredi çeken Cafer Balaban, borcunu ödeyemeyince evi ve aracı için haciz işlemi başlatıldı Sabah saatlerinde bankanın Akdeniz Bölge Müdürlüğü'ne giden Balaban, aracının üzerindeki haczin kaldırılmasını istedi. Olumsuz yanıt alan Balaban, yakındaki bir markete giderek plastik bardakta ayran ve yumurta aldı.Tekrar bankanın önüne gelen Balaban, ayran ve yumurtaları bankanın camına attı. Müdahale eden bankanın güvenlik görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Balaban'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.


Haciz işlemi başlatan bankanın camlarına yumurta ve ayran attı
Haciz işlemi başlatan bankanın camlarına yumurta ve ayran attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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