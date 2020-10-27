Haciyev: "Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan'ın Berde'ye gerçekleştirdiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan'ın Berde'ye gerçekleştirdiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor. Ermenistan ağır darbe açıklamasıyla sivil, kadın ve çocukları kastediyormuş" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ermenistan'ın Berde'ye gerçekleştirdiği ve 3 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'den açıklama geldi. Haciyev sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın Berde bölgesine düzenlediği füze saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 10 kişi ağır yaralandı. Ermenistan savaş suçu işlemeye devam ediyor. Ermenistan ağır darbe açıklamasıyla sivil, kadın ve çocukları kastediyormuş" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı