Hacıveliler Mahallesinde İçme Suyu Hattı Deplase Edildi

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını şartlar ne olursa olsun sürdürüyor.

Bu kapsamda Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler mahallesinde içme suyu hattında yön değiştirme çalışması gerçekleştirdi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığının özverili çalışması ile mahallenin su sıkıntısı çekmesinin önüne geçildi. Mahalle muhtarı Mustafa Sümer, herhangi bir sorun doğmaması için yapılan yön değiştirme çalışması nedeniyle önceden önlemin alındığını belirterek emek veren herkese teşekkür etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri