Hacivat ve Karagöz Trafik Haftasını kutladı
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Hacivat ve Karagöz Trafik Haftasını kutladı

Hacivat ve Karagöz Trafik Haftasını kutladı
05.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:48

Hacivat ve Karagöz Trafik Haftasını kutladı Çocuklara hem trafik, hem de Covid-19 hakkında bilgi verildi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası kapsamında, "Karagöz Trafik Haftasını Kutluyor" isimli gölge oyunu sahnelendi.

Hacivat ve Karagöz Trafik Haftasını kutladı

Çocuklara hem trafik, hem de Covid-19 hakkında bilgi verildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası kapsamında, "Karagöz Trafik Haftasını Kutluyor" isimli gölge oyunu sahnelendi.

Bu yıl Korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle çocuklarla buluşturulamayan gölge oyununda, tarihi karakterler Hacivat ile Karagöz çocukların trafikle ilgili bilgilerinin tazelenmesi ve Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallardan bahsetti. Trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi amacıyla tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi yurtta da her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" ve bugünü takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor.

'Hacivat ve Karagöz bu yıl çocuklar olmadan sahnelendi'

Ancak tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi koruyarak vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğünce senaryosu hazırlanan "Karagöz Trafik Haftasını Kutluyor" isimli gölge oyunu sergilendi. Bu yıl alınan tedbir kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocuklarla buluşturulamayan oyunda, polis karakterinin de canlandırması yapılarak, özellikle miniklerin trafikle ilgili bilgilerinin tazelenmesi ve Covid-19 bulaşıcı hastalıkla ilgili uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hacivat ve Karagöz Trafik Haftasını kutladı

Kaynak: İHA

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