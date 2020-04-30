Hacivat ve Karagöz kılığına girip çocukları neşelendirdiler
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Hacivat ve Karagöz kılığına girip çocukları neşelendirdiler

Hacivat ve Karagöz kılığına girip çocukları neşelendirdiler
30.04.2020 19:57 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:00

Hacivat ve Karagöz kılığına girip çocukları neşelendirdiler Yurt dışından aileleri ile birlikte Sivas'a getirilerek karantinaya alınan çocuklar, Hacivat ve Karagöz kılığına giren yurt çalışanları tarafından neşelendirildi Yurt dışından aileleri ile birlikte Sivas'a getirilerek karantinaya...

Hacivat ve Karagöz kılığına girip çocukları neşelendirdiler

Yurt dışından aileleri ile birlikte Sivas'a getirilerek karantinaya alınan çocuklar, Hacivat ve Karagöz kılığına giren yurt çalışanları tarafından neşelendirildi

SİVAS - Yurt dışından aileleri ile birlikte Sivas'a getirilerek karantinaya alınan çocuklar, Hacivat ve Karagöz kılığına giren yurt çalışanları tarafından neşelendirildi

Yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan 639 Türk vatandaşı Sivas'a getirilerek Kredi Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'na karantina altına alındı. Bu kapsamda aileleri ile birlikte Ramazan ayını karantina altında geçirmek zorunda kalan çocuklar ise unutulmadı. Yurt çalışanları Hacivat ve Karagöz kılığına girerek karantinada canları sıkılan çocuklara sürpriz yaptılar. Hacivat ve Karagöz kılığındaki yurt çalışanları çocukların bulunduğu odalara giderek onlarla şakalaşıp eğlendirdikten sonra horoz şekeri ikram etti.

Hacivat ve Karagöz kılığına girip çocukları neşelendirdiler

Kaynak: İHA

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