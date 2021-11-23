HACİVAT VE KARAGÖZ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

Yalova Belediyesi, her hafta Cumartesi günü gerçekleştirdiği çocuk etkinliklerine bu hafta "Hacivat ve Karagöz" ile devam edecek. Etkinlik, 27 Kasım Cumartesi günü Yalova Belediyesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde gerçekleşecek. Çocuklara özel olarak hazırlanan gösteriler, ücretsiz olarak 4-10 yaş arası çocukları kapsayacak. İki seans olarak 13. 00 ile 15. 00 de gerçekleşecek. Başvuru, Yalova Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

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