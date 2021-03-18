Hacıtufan'ın MASKİ ile çehresi değişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hacıtufan'ın MASKİ ile çehresi değişti

18.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:04
Hacıtufan'ın MASKİ ile çehresi değişti

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 mahalle projesi kapsamında Kula ilçesi Hacıtufan Mahallesinde 9 kilometrelik altyapı çalışmasının ardından 35 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmasını da tamamlayarak mahallenin modern bir görünüme kavuşmasını sağladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 mahalle projesi kapsamında Kula ilçesi Hacıtufan Mahallesinde 9 kilometrelik altyapı çalışmasının ardından 35 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmasını da tamamlayarak mahallenin modern bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla Manisa'yı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 154 mahalle projesi ile Kula'nın Hacıtufan Mahallesinde alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Ekipler, 5 kilometre içme suyu ve 4 kilometre kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdi. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından 35 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunuldu. Yapılan çalışma ile mahalle modern bir görünüm kazandı.

Büyükşehir ve MASKİ ile Kula değişiyor

Yapılan çalışmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Müdürü Faik Şentürk ve MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural ile birlikte mahallede incelemede bulunan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallede önemli bir çalışma yaptığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü işbirliğinde Hacıtufan'a güzel bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda mahallemiz alt ve üstyapı çalışmaları ile modern bir görünüme kavuştu. Hizmetlerinden ve bizlere de desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

"Mahallemiz adeta şehir görünümü kazandı"

Hacıtufan Mahalle Muhtarı Yahya Dokuzlu, "Hacıtufan Mahallemiz, yapılan çalışmalarla sağlıklı ve modern bir yapıya kavuştu. Kilit parke taşı ile sokaklardaki çalışmalarımız tamamlandı ve mahallemiz, adeta şehir görünümü kazandı. Bizler yapılan hizmetlerden memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Başkanımız, Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Hacıtufan'ın MASKİ ile çehresi değişti
Hacıtufan'ın MASKİ ile çehresi değişti
Hacıtufan'ın MASKİ ile çehresi değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Deniz Çakır Nükhet Duru Hande Erçel Demet Akalın
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Hakan Özmert Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hacıtufan'ın MASKİ ile çehresi değişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:15:09. #1.15#
title