Hacısalihoğlu, Hekimoğlu Şirketler Grubunu Ziyaret Etti

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Hekimoğlu Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu'nu ziyaret etti.

Hekimoğlu, ziyarette Arsin'de kurulması planlanan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi için 200 dönümlük yer isteğini içeren talep formunu, bakanlığa iletilmek üzere Hacısalihoğlu'na teslim etti.

Hacısalihoğlu, Hekimoğlu firmasının yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yeni teknolojilere uyum sağladığınızı, teknolojiyi takip ettiğinizi biliyoruz. Yatırım adasında orta ve yüksek teknoloji kullanılan üretim yapılması yönünde düşüncelerimiz var. Bu tür yatırım yapmanız bölgemizin kalkınmasına önemli katkısı sağlayacak. Dünyada çelik konusundaki gelişmeler ortada. Kaliteli çelik üretimi konusundaki yatırımlarınız da şehrimizi bu anlamda ön plana çıkaracaktır. Çok daha ileri seviyede başarılı olacağınıza inanıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun."

Celil Hekimoğlu ise Yatırım Adası projesini çok önemsediklerini ve Trabzon'un ufkunu açacak proje olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon'da arazi bizim için büyük engel. Trabzon'un önünü açacak bu projede yer almak istiyoruz. Trabzon'umuza layık çok güzel bir yatırım planlıyoruz. O yüzden 200 dönümlük yer istiyoruz. Eğer uygun görülürse Trabzon'umuza yakışacak son teknoloji yeni bir döküm fabrikası kurmak istiyoruz. Fabrikamızın tamamen Avrupa'ya ihracat odaklı planlıyoruz. 100 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da örnek gösterilecek bir fabrika olacak. Yüzde 100 ihracat hedefiyle bu yatırıma giriyoruz."