Hacıoğlu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'nda yurt dışı faaliyetlerden sorumlu olacak
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Hacıoğlu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'nda yurt dışı faaliyetlerden sorumlu olacak

Hacıoğlu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'nda yurt dışı faaliyetlerden sorumlu olacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'nda (BRTK) yurt dışı faaliyetlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Zürfettin Hacıoğlu getirildi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu'nda (BRTK) yurt dışı faaliyetlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Zürfettin Hacıoğlu getirildi.

Hacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Balkan ülkeleri ve Türkiye arasında sosyal, kültürel bir köprü vazifesi göreceklerini belirtti.

Balkanlar'daki projelerde önceliklerinin çocuklar ve gençler olacağını ifade eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Balkanlar'da yaşayan Türk-Müslüman toplumunun tüm temsilcileri ile ilişkilerimizi daha da sıcak tutarak bulundukları ülkelerinde dini ve etnik aidiyetlerini özgürce ifade etmeleri, kültürlerini yaşatmaları ve birinci sınıf vatandaşlar olarak hayatlarını idame ettirmeleri için çalışmalar yürüteceğiz. Konfederasyonumuzun yurt dışı faaliyetleri çalışma ekibimizin merkezi Balkanlar'a açılan kapımız olan Edirne'deki BRTK ofisi olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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