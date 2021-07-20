Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram'da
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Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram'da

Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacılar, bayramın ilk gününde ziyaret tavafı (ifaza tavafı) için gece yarısından sonra Mescid-i Haram'a akın etti.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacılar, bayramın ilk gününde ziyaret tavafı (ifaza tavafı) için gece yarısından sonra Mescid-i Haram'a akın etti.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacılar, hac ritüellerini sürdürüyor. Müzdelife'de geceyi geçiren hacılar, gece yarısından itibaren akabe cemresi yapmak üzere Mina'daki camarat bölgesine geçtikten sonra büyük şeytana yedi taş attı. Hacılar, büyük şeytana taşlamasının ardından ziyaret tavafı (ifaza tavafı) için Mescid-i Haram'a akın etti. Hacılar, Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak ziyaret tavafını gerçekleştiriyor. Öte yandan Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammad Al-Abdalali, hacıların sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir Covid-19 vakasının kaydedilmediğini duyurdu. Hacılar arasında can kaybı yaşanmadığını da belirten Abdalali, hac mevsimi sırasında alınan sağlık önlemlerinin iyi ve başarılı olduğunu kaydetti. - MEKKE

Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram'da
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram'da
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram'da
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram'da
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram'da
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram'da
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram'da
Hacılar ziyaret tavafı için Mescid-i Haram'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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