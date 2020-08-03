- Hacılar veda tavafı için Mescid-i Haram'da
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- Hacılar veda tavafı için Mescid-i Haram'da

- Hacılar veda tavafı için Mescid-i Haram'da Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar veda tavafı için Mina'dan ayrılarak Mescid-i Haram'a geldi.

03.08.2020 03:30 | Son Güncelleme: 03.08.2020 04:19

- Hacılar veda tavafı için Mescid-i Haram'da

MEKKE - Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar veda tavafı için Mina'dan ayrılarak Mescid-i Haram'a geldi.

Kutsal topraklarda bulunan binlerce Müslüman, hac ibadetini sona erdirmek için veda tavafı yapacak. Şeytan taşlamayı bitiren hacılar, Mina'dan ayrılarak veda tavafı için Mescid-i Haram'a geldi. Hacılar, korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak veda tavafını gerçekleştirecek.

Öte yandan Suudi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hacılar arasında herhangi bir korona virüs vakasına rastlanılmadığı duyuruldu.

- Hacılar veda tavafı için Mescid-i Haram'da

Kaynak: İHA

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