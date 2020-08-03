- Hacılar veda tavafı için Mescid-i Haram'da - Hacılar veda tavafı için Mescid-i Haram'da Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar veda tavafı için Mina'dan ayrılarak Mescid-i Haram'a geldi.

- Hacılar veda tavafı için Mescid-i Haram'da MEKKE - Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar veda tavafı için Mina'dan ayrılarak Mescid-i Haram'a geldi. Kutsal topraklarda bulunan binlerce Müslüman, hac ibadetini sona erdirmek için veda tavafı yapacak. Şeytan taşlamayı bitiren hacılar, Mina'dan ayrılarak veda tavafı için Mescid-i Haram'a geldi. Hacılar, korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak veda tavafını gerçekleştirecek. Öte yandan Suudi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hacılar arasında herhangi bir korona virüs vakasına rastlanılmadığı duyuruldu. Kaynak: İHA