Hacılar Kızıltepe, millet bahçesine dönüşecek
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Hacılar Kızıltepe, millet bahçesine dönüşecek

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki Kızıltepe bölgesi, millet bahçesi olarak düzenlenecek.

Hacılar Kızıltepe, millet bahçesine dönüşecek
18.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:01

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki Kızıltepe bölgesi, millet bahçesi olarak düzenlenecek.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını belirtti.

Tepenin manzarasıyla Kayseri'nin gözde alanlardan biri olacağını ifade eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"Kızıltepe Millet Bahçesi'nin ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin güzel projelerden biri olacağını düşünüyoruz. Proje 70 bin metrekarelik alanda planlandı. Burası şehre hakim bir tepe. Gerek Kayseri halkımızın gerekse ilçe halkımızın rahatlıkla aileleriyle vakit geçirebilecekleri büyük bir alan. Projede emeği geçen tüm belediye personelimize, bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Mehmet Özhaseki bakanımıza ve büyükşehir belediyesine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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