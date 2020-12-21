Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi çalışmaları hızla sürüyor
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Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi çalışmaları hızla sürüyor

21.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:35
Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi çalışmaları hızla sürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kızıltepe Millet Bahçesi'nin çalışmalarının ara verilmeden sürdüğünü belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kızıltepe Millet Bahçesi'nin çalışmalarının ara verilmeden sürdüğünü belirtti. Özdoğan, "Geçtiğimiz yıl ihalesi tamamlanan Millet Bahçesi'nin yapımının tamamlanmasının ardından 70 dönümlük alanda Kayserimizi en güzel şekliyle görebilme imkanına sahip olacağız" diyerek yapılan çalışmaların doğaya zarar vermeden sürdüğünü söyledi.

Hacılar Belediyesi tarafından planlama ve proje çalışmaları tamamlanan, Kayseri ve Erciyes manzarasına hakim, Kızıltepe Mevkii'nde 70 dönümlük alanda çalışmaların ara vermeden devam ettiğini belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Amacımız Hacılarlı ve Kayserili hemşerilerimize aileleri ile birlikte piknik yapabilecekleri ve dinlenebilecekleri bir alan oluşturmak" dedi.

Millet Bahçesi'nin seçim vaatleri arasında yer aldığını hatırlatan Başkan Özdoğan, Kızıltepe Millet Bahçesine ayrı bir önem verdiklerini de sözlerine ekledi. Başkan Özdoğan Kızıltepe Millet Bahçesi'nde mülkiyet sorununun bulunmadığını da belirterek, yapımının tamamlanmasının ardından yaklaşık 50 adet kamelya, sosyal alanlar, seyir yerleri bulunacağını söyledi. Başkan Özdoğan millet bahçesinin yapımında doğaya zarar vermeden çalışıldığını da hatırlatarak vatandaşların Kızıltepe Millet Bahçesi'ne çift yönlü giriş ve çıkışların bulunacağı yoldan gidebileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Özdoğan, gelinen süreçte yardımlarını esirgemeyen Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiğini söyledi. - KAYSERİ

Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi çalışmaları hızla sürüyor
Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi çalışmaları hızla sürüyor
Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi çalışmaları hızla sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:36:42. #1.15#
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