- Hacılar Gazze'ye dönüyor



GAZZE - Filistinli ilk hacı grubu, hac ibadetlerini yerine getirmek için gittikleri Suudi Arabistan'dan Gazze'ye geri döndü.

Sınır bölgesi yöneticisi Hesham Udwan, 800 hacının 12 saatlik gecikmenin ardından Gazze'ye geldiğini söyledi. Mısır'ın Sina Yarımadası'nda 18 polisin hayatını kaybettiği polis konvoyuna düzenlenen saldırı nedeniyle gecikme yaşandığı belirtildi. Hacılar, Gazze şeridinden yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kahire Uluslararası Havalimanı'na inmelerinden birkaç saat sonra Refah Sınır Kapısı'nı geçerek Gazze'ye ulaştı.