Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu açılışa hazır
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Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu açılışa hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu açılışa hazır

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hacılar Fevzi Mercan Stadyumunun açılışa hazır olduğunu söyledi.

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Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Hacılar Fevzi Mercan Stadyumunun açılışa hazır olduğunu söyledi. Başkan Özdoğan, yaz ayıyla birlikte ilçede yapımı tamamlanan birçok tesis ve projenin açılış ve temel atma programlarının yapılacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yle görüşmelerinden bahseden Özdoğan, stadyumun açılışının yaz ayıyla birlikte açılacağını belirterek konuyla ilgili şu bilgileri verdi; "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Bakanımız Mehmet Özhaseki ile görüşmemizde Merhum Fevzi Mercan amcamızın ismini verdiğimiz Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu'nun açılışı için görüştük. Sayın Bakanımızın teşrifleri ile bu tesisin açılışını yapmaya karar verdik. Değerli hayırseverimizin katkılarıyla 3 milyon liraya mal olan stadyumumuza 2 milyonluk bir destek vermişti. Allah mekanını cennet eylesin. Bu projede aslında merkezi yönetimin, yerel yönetimin ve hayırseverin el ele vererek neler yapılabileceğinin bir örneğini gördük. Stadyumumuzun 500 kişilik bir tribünü var. Muhteşem bir ambiyansı var. Muhteşem bir alana sahip, burası Büyükşehir Belediyemizin yaptığı ve hizmete giren yüksek irtifa kamp merkezi içinde önemli bir tesis olacak. Tesisimizin her şeyi bitti ve açılışı yapıldıktan sonra gençliğimizin ve spor camiasının kullanımına sunacağız. Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ederim." - KAYSERİ

Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu açılışa hazır
Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu açılışa hazır
Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu açılışa hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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