Hacılar'dan Mehmetçiğe destek

02.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:20

Hacılar ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kaymakamlık önünde düzenlenen basın açıklamasında İdlib'de gerçekleştirilen saldırıyı kınayan ortak bildiri okundu.

Kaymakam Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Muhittin Doğan, daire müdürleri ile vatandaşların katıldığı açıklamada konuşan Başkan Özdoğan, İdlib'e düzenlenen harekatın hayırlı uğurlu olmasını ve başarıyla sonuçlanmasını diledi.

Konuşmalarından ardından İlçe Müftüsü Yusuf Ay, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua etti.

Kaynak: AA