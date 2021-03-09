Hacılar'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Hacılar'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

09.03.2021 08:56 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:18
Hacılar'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işyerlerini denetledi.

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işyerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, hem işyeri sahiplerini hem de vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denetim kapsamında, ilçe genelindeki fırın, unlu mamuller ve bakkallarda sosyal mesafe, maske, hijyen kontrolü yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, denetimlerin hız kesmeden sürdürüldüğünü belirterek, "Bu süreci el birliğiyle atlatacağız, tüm kurallara uyararak bu salgından kurtulmak hepimizin elinde." ifadesini kullandı.

Hacılar'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
Hacılar'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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