Hacılar'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işyerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, hem işyeri sahiplerini hem de vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denetim kapsamında, ilçe genelindeki fırın, unlu mamuller ve bakkallarda sosyal mesafe, maske, hijyen kontrolü yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, denetimlerin hız kesmeden sürdürüldüğünü belirterek, "Bu süreci el birliğiyle atlatacağız, tüm kurallara uyararak bu salgından kurtulmak hepimizin elinde." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün