Hacılar'da yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor
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Hacılar'da yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor

18.10.2020 12:42 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:46
Hacılar'da yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor

Asfalt, altyapı ve üstyapı programlarına tüm hızı ile devam eden Hacılar Belediyesi, Yeni Mahalle'deki çalışmalarını tamamladı.

Asfalt, altyapı ve üstyapı programlarına tüm hızı ile devam eden Hacılar Belediyesi, Yeni Mahalle'deki çalışmalarını tamamladı.

Hacılar'da asfalt serim çalışmalarının tam gaz devam ettiğini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar'ın eskiyen ve bozulan yollarını altyapısı ile birlikte yenileyerek sokakları daha modern bir görünüme kavuşturduklarını belirtti.

Başkan Özdoğan, Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. İlçede yürüttükleri altyapı ve asfalt serim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerine vurgu yapan Özdoğan yaptığı açıklamada, "Yeni Mahallemizde elektrik hatları yer altına alındı ve su boruları değiştirildi. Şaşoğlu ve Çavuşoğlu Caddeleri ile Gül Sokak'ta 2 kilometrelik bir hatta da altyapının tamamlanmasının ardından finisher kullanarak yürüttüğümüz asfalt serim çalışmamız da tamamlandı. Yine altyapı çalışmaları devam eden Uluyer ve Aydıncı Sokak'ta çalışmaların tamamlanmasının ardından kış gelmeden üstyapıyı da tamamlayacağız. Yaptığımız tüm bu çalışmalar, İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Özdoğan, işçilere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek tatlı ikramında bulundu. - KAYSERİ

Hacılar'da yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor
Hacılar'da yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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