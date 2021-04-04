Hacılar'da yol çalışmaları sürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede baharla birlikte çalışmalara başladıklarını bu manada imar yolu açma çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede baharla birlikte çalışmalara başladıklarını bu manada imar yolu açma çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Özdoğan, Erciyes Mahallesi'nde yapılan çalışma ile bölgede bulunan konutların daha konforlu ulaşıma kavuşacaklarını belirtti.

Başkan Özdoğan, Erciyes Mahallesi'nde yapılan imar yolu çalışmasıyla ilgili çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Erciyes Mahallemizde imar yolu çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede 6 iş makinesi ile yaklaşık 350 metrelik yol açma çalışmasında ince malzeme serimi yapılarak çalışmalarımız tamamlanacak. Amacımız her zaman vatandaşlarımızın daha konforlu ve güzel alanlarda yaşayabilmesini sağlamak, bunun içinde bütün gücümüzle çalışacağız."

Başkan Özdoğan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı