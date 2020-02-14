Hacılar'da yaban hayvanları için yemleme yapıldı

14.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:20

Hacılar Belediyesi zorlu kış şartlarında yaşayan yaban hayvanları için ilçenin belirli yerlerinde yemleme çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yemleme çalışmalarının zabıta ekiplerince düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında zaman zaman yiyecek bulmakta güçlük çektiğini anlatan Özdoğan, "İlçenin yüksek kesimlerinde sokak hayvanları için doğaya, ilçe içinde de besleme noktalarına yem bıraktık. Sokak hayvanlarına herkesin yardım etmesi gerekiyor. Belediye olarak bir taraftan halkımıza, ilçemize hizmet ederken bir taraftan da doğayı ve tüm canlıları da gözetmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA