Hacılar'da sokak hayvanları unutulmuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hacılar'da sokak hayvanları unutulmuyor

Hacılar'da sokak hayvanları unutulmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hacılar Belediyesi yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmuyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hacılar Belediyesi yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmuyor. Belediye ekipleri ilçenin belirli noktalarında düzenli olarak besleme yapıyor.

Hacılar Belediyesi ekipleri, kar yağışından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarında ve daha çok kırsal kesimlerde sokak hayvanlarını tespit ederek besleme yapıyor. Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, "Besleme yaptığımız bu hayvanların hemen hemen hepsi kırsal kesimde yaşıyor ve soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Belediye olarak rutin yaptığımız besleme çalışmalarına bu soğuk havalarda daha fazla önem veriyoruz" dedi.

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan 6 adet besleme odağında düzenli olarak yaptıkları besleme çalışmasını artırdıklarını kaydeden Başkan Özdoğan, "İçinde bulunduğumuz kış şartlarında tabi ki tüm canlıları düşünen bir belediye olarak sokak hayvanlarını da düşünmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçemizde bulunan besleme odaklarının yemlemesini sürekli yapıyoruz. Her türlü canlının yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Hacılar'da sokak hayvanları unutulmuyor

Hacılar'da sokak hayvanları unutulmuyor

Hacılar'da sokak hayvanları unutulmuyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, Hisarcık, Hacılar, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title