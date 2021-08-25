Hacılar'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır
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Hacılar'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

Hacılar'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacılar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde tüm park ve bahçelerde yabani ot, çim biçme işlemi gerçekleştirerek görüntü kirliliğinin önüne geçiyor.

Hacılar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde tüm park ve bahçelerde yabani ot, çim biçme işlemi gerçekleştirerek görüntü kirliliğinin önüne geçiyor. Ekipler ayrıca eylül ayında başlayacak yüz yüze eğitim-öğretim dönemi öncesinde tüm okullarda dezenfektan çalışması yaptı.

Hacılar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaptığı çalışma ile park, bahçe, cadde ve sokaklarda çim biçme ve yabani ot temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre kirliliğinin önüne geçildiği çalışmalarla vatandaşlara da temiz bir ortam sağlandığını belirten Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, "Ekiplerimiz park, cadde ve sokaklarda yabani otların temizliğinin yapılmasının yanı sıra ilaçlama çalışması da yapıyor. Ayrıca İlçemiz genelinde park ve bahçelerimizde çim biçme, cadde ve sokaklarımızda görüntü kirliliği oluşturmaması açısından yabani ot temizleme çalışmaları yapıyoruz. Ardından yabani otların yeniden büyümesini önlemek içinde ilaçlama çalışması yapılıyor. Bizler düzenli şekilde kontrol ve temizliklerimizi yaparken vatandaşlarımızdan çöplerini çöp konteynırlarına atmasını rica ediyoruz" dedi.

Özdoğan ayrıca, eğitim-öğretim dönemi öncesinde tüm okullarda temizlik ve dezenfektan çalışmalarının da tamamlandığını belirterek okulların eğitime hazır hale getirildiğini söyledi. - KAYSERİ

Hacılar'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır
Hacılar'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır
Hacılar'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır
Hacılar'da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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