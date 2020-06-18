Hacılar'da okullar LGS sınavı öncesi dezenfekte edildi Hacılar Belediyesi 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okulları dezenfekte ediyor.

Hacılar Belediyesi 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okulları dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede 6 okulda yaklaşık 285 öğrencinin sınava gireceği, öğrencilerin güvenle sınava girmeleri için her türlü önlemin alındığı belirtildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek, "Pandemi döneminde yapılacak olan LGS sınavı öncesi ekiplerimiz, öğrencilerimizin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için dezenfekte çalışması yaptı. Vatandaşlarımızdan da yapılan uyarıları dikkate alarak, tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyoruz. Maske, temizlik ve sosyal mesafe kullarına titizlikle uymaya devam edelim." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA