Hacılar'da maske üretimi devam ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hacılar'da maske üretimi devam ediyor - Haberler
Çetinkaya, Hacılar, Güncel

Hacılar'da maske üretimi devam ediyor

Hacılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara verilmek üzere maske üretimine devam ediliyor.

13.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:18
Hacılar'da maske üretimi devam ediyor

Hacılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara verilmek üzere maske üretimine devam ediliyor.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, maske üretilin Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilgililerden bilgi aldı.

Kaymakam Sezen üretimde 4 usta öğreticinin ve 7 kursiyerin görev aldığını, hedeflerinin haftada 4-5 bin maske üretip hem kamu kurumlarına hem de vatandaşlara ücretsiz ulaştırmak olduğunu belirtti.

Sezen, maske üretiminde görev alanlarla teşekkür etti.

Millet ve devletin virüsle mücadele için el ele verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Özdoğan ise kötü günlerin birliktelik içinde sona ereceğini kaydetti.

Özdoğan, halk eğitim merkezindeki gönüllü kursiyerlerin ve usta öğreticilerin maske yapımı için büyük emek verdiğini belirterek, ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Brescia Başkanı Massimo Cellino: Lig devam ederse sahaya çıkmayız
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak
Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
NFL oyuncusu Dak Prescott, yasağa rağmen evinde 30 kişilik parti verdi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Nazik siparişiyle mutluluk kaynağı olan Burhan amca, hastaneye yatırıldı
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Hurdacılar, günlük 50 liraya korona virüse meydan okuyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Saruhan Oluç Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Cuma İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Hacılar'da maske üretimi devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 15:53:43. #1.15#
title