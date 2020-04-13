Hacılar'da maske üretimi devam ediyor Hacılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara verilmek üzere maske üretimine devam ediliyor.

Hacılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara verilmek üzere maske üretimine devam ediliyor.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, maske üretilin Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilgililerden bilgi aldı.

Kaymakam Sezen üretimde 4 usta öğreticinin ve 7 kursiyerin görev aldığını, hedeflerinin haftada 4-5 bin maske üretip hem kamu kurumlarına hem de vatandaşlara ücretsiz ulaştırmak olduğunu belirtti.

Sezen, maske üretiminde görev alanlarla teşekkür etti.

Millet ve devletin virüsle mücadele için el ele verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Özdoğan ise kötü günlerin birliktelik içinde sona ereceğini kaydetti.

Özdoğan, halk eğitim merkezindeki gönüllü kursiyerlerin ve usta öğreticilerin maske yapımı için büyük emek verdiğini belirterek, ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA