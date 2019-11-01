Hacılar'da kentsel dönüşüm ihalesi

01.11.2019 17:48

Hacılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında 80 dairenin yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede kentsel dönüşüm projesinin, yapılan planlama doğrultusunda devam edeceği belirtildi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve başkanlığını Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek'in yaptığı ihaleye 10 firma katıldı.

İlçeye 2023 yılına kadar bin 101 modern konutun kazandırılacağı projede, 90 metrekarelik 80 dairenin yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Yaklaşık maliyeti 9 milyon 309 bin 709 lira olan ihaleye katılan 10 firmanın verdiği teklifler şu şekilde;

"Ahmet Taşkıner (Antaş İnşaat) 8 milyon 850 bin lira, Safir Mühendislik 9 milyon 434 bin lira, Çağan İnşaat Ltd. Şti. 8 milyon 466 bin lira, Onarı İnşaat Ltd. Şti. 6 milyon 880 bin lira, Çakıroğlu – ÇKR İnşaat İş Ortaklığı 9 milyon 888 bin 777 lira, Sungur İnşaat Ltd. Şti. 8 milyon 671 bin 500 lira, Polat – Nur İnşaat Ltd. Şti. 7 milyon 946 bin lira, Nejdet Yıldırım 9 milyon 249 bin lira, Mehmet Şahinoğulları İnşaat 7 milyon 347 bin lira, Göker Gözütok Mühendislik 6 milyon 666 bin lira"



İhale komisyonunun kararının ardından 80 konutun yapımına başlanacak.

Kaynak: AA