Hacılar ilçesinde iş yerlerinde KDV denetimi yapıldı

HACILAR, KAYSERİ (AA) - Hacılar Belediyesi, gıda ürünlerindeki KDV indirimi sonrası ilçede faaliyet gösteren market ve kantinlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından market, bakkal ve kantin gibi yerlerde denetim gerçekleştirdi.

Marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde marketlerde KDV indirimi, etiket, fahiş fiyat, reyon ve kasa fiyatı yönünde gerekli denetimleri yaptıklarını bildirdi.

Denetim sırasında yönetmeliğe aykırı bir durumun tespit edilmediğini aktaran Özdoğan, "Konuya hassasiyet gösteren esnafımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özdoğan, denetimlerin sık sık devam edeceğini sözlerine ekledi.