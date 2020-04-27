Hacılar'da ihtiyaç sahiplerine destek devam ediyor
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Hacılar'da ihtiyaç sahiplerine destek devam ediyor

Hacılar'da, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan iaşe yardımları evlere ulaştırılmaya devam ediyor.

Hacılar'da ihtiyaç sahiplerine destek devam ediyor
27.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:43

Hacılar'da, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan iaşe yardımları evlere ulaştırılmaya devam ediyor.

Hacılar Belediyesi, korona virüs ile mücadele süreci kapsamında hayırseverler tarafından yapılan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Ramazan ayı öncesinde başlatılan yardımlar oluşturulan plan çerçevesinde evlere teslim ediliyor.

Hacılar'da birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı ilçelerin başında geldiğine vurgu yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Her yıl Ramazan Ayı'nda olduğu gibi bu yılda ilçemizde Ramazan Ayı öncesinde ve yaşadığımız korona virüsle mücadele kapsamında birliği ve beraberliği en üst seviyede yaşıyoruz. Devletimizin bu süreçte sıkıntıda olan vatandaşlarımıza el uzattığına bizzat şahit oluyoruz. Yine hayırseverlerimizin, iş adamlarımızın da bu süreçte zarara uğrayan hemşerilerimize her zaman destek olduğunu açıklıkla müşahede ediyoruz. Şuana kadar devletimizin gerek nakdi gerek ayni olarak yardımları yaklaşık bin haneye ulaşmış durumda. Bir bu kadar haneye de yine hayırseverlerimizin desteğiyle nakdi ve ayni yardımlar ulaşıyor, ulaştırılıyor. İnşallah Ramazan Ayı boyunca da bu yardımları bizler milletimize ulaştıracağız. Devletimiz, milletimiz her zaman el ele gönül gönüle olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bu tarihi süreçte kimseyi darlığa, sıkıntıya düşürmeden bu zor günleri el ele vererek, aşılacağından kimsenin endişesinin olmamasını isteyen Başkan Özdoğan, "Hacılarımızda Ramazan ayında inşallah herkesin sofrasında çorbası kaynayacak. Herkes yavrularıyla mutlu yarınlara, sağlıklı yarınlara kavuşacak. Tüm hemşerilerime hayırlı ramazanlar diliyorum. Hayırseverlerimize de yaptığı katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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