Hacılar'da Her Yer Ayyıldız

18.10.2019 16:39

Hacılar İlçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için her yer Türk bayrağı ile donatıldı.



Hacılar'da, Barış Pınarı Harekatına destek olmak amacıyla başlatılan her evde Ayyıldız kampanyası için Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis Üyeleri ile birlikte Cuma namazı öncesi vatandaşlara 1500 adet Türk Bayrağı dağıtımı yaptı.



Bayrak dağıtımı sonrasında açıklamada bulunan Başkan Özdoğan, "Bugün ilçemizde Cuma namazı öncesi esnaflarımıza 'her evde Ayyıldız' kampanyasına destek olmak üzere bayrak dağıtımını gerçekleştirdik. Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bugüne her zaman kahraman ordumuza dualarımızı eksik etmedik. İlçemizde dualarımız yine her zaman ordumuzun yanında. Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak üzere bayrağımızın dağıtımını gerçekleştirdik. Vatandaşımızdaki bayrak aşkını, devlet saygısını, devlete olan bağlılıklarını bayrağımıza, ezanımıza olan düşkünlüklerini bir kere daha müşahede ettik. Bu açıdan da Hacılar olarak, ilçemiz olarak ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah yarın Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın Kayseri Cumhuriyet meydanında saat 15.00'de gerçekleştireceği mitinge tüm ilçe halkımızı bekliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA