Hacılar'da hedef 1 milyon fidan - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hacılar'da hedef 1 milyon fidan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hacılar'da hedef 1 milyon fidan

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçenin muhtelif yerlerinde fidan dikim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçenin muhtelif yerlerinde fidan dikim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Başkan Özdoğan, Hacılar ilçesi olarak ağaçlandırma çalışmasında Türkiye'de örnek olma yolunda ilerlediklerini hatırlatarak fidan dikme seferberliğinin sürdüğünü söyledi. Hacılar'ın güzelleşmesi ve yeşille bir bütün haline gelmesi için göreve geldikleri günden itibaren fidan dağıtımı ve dikimlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten başkan Özdoğan şöyle konuştu;

"Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği halinde ilçenin muhtelif yerlerinde fidan dikim çalışmalarımız devam ediyor. Fidan dikmenin yanı sıra vatandaşlara fidan dağıtımı da yapıyoruz. Daha yeşil bir Hacılar için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün belirlediği alanlara fidan dikimine devam ediyoruz. Özellikle okul, parklar ve yol güzergahları gibi alanlarda fidan dikim çalışması yapıyoruz. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğümüz, Hacılar çevresinde çok ciddi bir ağaçlandırma çalışması yapıyor. Yakın bir zamanda güzel ilçemiz daha da yeşil bir görünüme kavuşacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Hacılar'da hedef 1 milyon fidan

Hacılar'da hedef 1 milyon fidan

Hacılar'da hedef 1 milyon fidan

Hacılar'da hedef 1 milyon fidan

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title