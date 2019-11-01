Hacılar'da Gelecek 5 Yılın KASKİ Yatırımları Görüşüldü

01.11.2019 14:57

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir ile önümüzdeki 5 yılda Hacılar'da yapılacak yatırımları değerlendirdi.



Hacılar Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya Hacılar Belediyesi ile KASKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgili yöneticileri de hazır bulundu.



Toplantı öncesi bir değerlendirme yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "KASKİ tarafından önümüzde ki dönemde ilçemize yapılacak yatırımları görüşmek üzere Genel Müdürümüz Özgür Özdemir Bey ve çok kıymetli ekibiyle bir toplantı icra ediyoruz. Altyapıya her zaman önem veriyoruz. KASKİ'de bizim çözüm ortaklarımızdan. İlçemize bugüne kadar yaptıkları yatırımlardan dolayı kendilerine ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli büyüğümüz Memduh Büyükkılıç Başkanıma da buradan teşekkürlerimi, selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Bilindiği üzere göreve geldiğimiz günden beri altyapı tamamlanmadan, üst yapıyla ilgili herhangi bir işlem yapılamayacağını özellikle vurguladık. Bugün de bunun bir ispatı kanıtı olarak çok değerli KASKİ ekibiyle birlikteyiz. İlçemize 2020 yılında ve devamı yıllarda yapılacak gerek içme suyu hatları gerekse kanalizasyon hatlarıyla ve diğer depolarımızla ilgili KASKİ'yi ilgilendiren tüm konularda istişarede bulunacağız. Bu vesileyle ben değerli genel müdürümüze ve ekibine şimdiden teşekkür ediyorum. Yapılacak çalışmalarında ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum." İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA