Hacılar'da "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz Projesi" tamamlandı

03.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:02

Hacılar'da İlçe Müftülüğünce yarıyıl tatilinde başlatılan "Camiye Koşuyoruz, Namazla Buluşuyoruz Projesi" tamamlandı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezinde düzenlenen törende, projeye katılan 175 öğrenci ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı konuşmada, namaz kılan insanın her türlü kötülükten uzak olduğunu ve geleceğe güvenle baktığını belirtti.

İlçe Müftüsü Yusuf Ay da çocukların eğitimlerinin ailede başlayıp, okul ve camilerde devam ettiğini ifade etti.

Programda, sinevizyon gösterimi yapıldı, ilahiler seslendirildi, hadis oratoryosu ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA