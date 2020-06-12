Hacılar'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor Hacılar'da altyapı ve yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Hacılar'da altyapı ve yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacıların birçok noktasında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kayserigaz tarafından Yediağaç Mahallesi, Aksu Caddesi ve Sakar Eşmecik Caddesi kesişimi ile Kalkan durağı arasında yürütülen doğalgaz hattı çalışmalarını Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolların yenileneceğini belirtti.

Başkan Özdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Aksu Caddesi kavşağıyla Kalkan Sokak arasında Kayserigazın başlattığı çalışma yaklaşık bir hafta sürecek. Akabinde de yine bizim yol çalışmamız olacak. Bu süreç içerisinde yaklaşık iki hafta süreyle bu yol kapalı kalacak. Hem vatandaşlarımıza bizi anlayışla karşıladıkları için teşekkür ediyorum, hem de bu süreçte çevreye vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı da şimdiden özür diliyorum. Ama nimetlere kavuşabilmek için birtakım külfetlere de katlanmamız gerekiyor. Bu yolumuzda inşallah altyapı işi tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Şu anda Yediağaç Mahallesindeyiz. Aynı zamanda Beğendik Mahallesinde yine yol çalışmalarımız kavşak çalışmalarımız başlayacak. Özgüneş Caddesi'nde çalışıyoruz. Akyazı Mahallemizde çalışıyoruz. Hacıları şantiyeye çevireceğiz demiştik. Yine bu sözümüzü tutuyoruz. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA