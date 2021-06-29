Hacılar'da Birinci Etap 5. Bloğun anahtar teslimi yaz ayında yapılacak
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Hacılar'da Birinci Etap 5. Bloğun anahtar teslimi yaz ayında yapılacak

Hacılar'da Birinci Etap 5. Bloğun anahtar teslimi yaz ayında yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçede yapımı devam eden kentsel dönüşüm alanında incelemede bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçede yapımı devam eden kentsel dönüşüm alanında incelemede bulundu. Başkan Özdoğan, birinci etap 5'inci bloğun anahtar teslimini bu yaz yapacaklarını söyledi.

Hacılar ilçesine yaptırılan kentsel dönüşüm alanında çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Özdoğan Temmuz ayında 152 dairelik 4 bloğun yapım ihalesini yapacaklarını belirtti. Birinci etap 5'inci bloğun anahtar teslimini yaz ayı içerisinde yapacaklarını hatırlatan Özdoğan şöyle konuştu;

"İlçemizde diğer işlerimiz olduğu gibi Kentsel Dönüşüm projemizde durmadan devam ediyor. Birinci etap da 5'inci blok olarak bilinen 90 metrekarelik 80 dairemizin inşallah teslim aşamasına yaklaştık. İnşallah bu yaz sonuna kalmadan 80 dairemizi hemşerilerimize teslim edeceğiz. İnşaatımızın büyük oranda tamamlandığını bugün görmüş bulunuyoruz, şimdiden ailelerimize hayırlı olsun."

Başkan Özdoğan ayrıca ilçede bütün projelerin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek temmuz ayında 152 dairenin yapım ihalesini yapacaklarını söyledi. Bu alanda da yapım işlerinin tüm hızıyla sürdüğünü hatırlatan Başkan Özdoğan, bölgede ayrıca bağlantı yolları yenileme, alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Başkan Özdoğan Hacıların bu yaz şantiye alanına döndüğünü söyledi. Özdoğan, yaz ayıyla birlikte birçok proje ve çalışmanın tamamlanacağını hatırlatarak yapılan çalışmalarda hiçbir aksama olmadığını ifade etti. Özellikle vatandaşların daha konforlu bir Hacılar'da yaşam sürebilmesi için gayret gösterdiklerini belirten Özdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ

Hacılar'da Birinci Etap 5. Bloğun anahtar teslimi yaz ayında yapılacak
Hacılar'da Birinci Etap 5. Bloğun anahtar teslimi yaz ayında yapılacak
Hacılar'da Birinci Etap 5. Bloğun anahtar teslimi yaz ayında yapılacak
Hacılar'da Birinci Etap 5. Bloğun anahtar teslimi yaz ayında yapılacak
Hacılar'da Birinci Etap 5. Bloğun anahtar teslimi yaz ayında yapılacak
Hacılar'da Birinci Etap 5. Bloğun anahtar teslimi yaz ayında yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hacılar'da Birinci Etap 5. Bloğun anahtar teslimi yaz ayında yapılacak - Haberler
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