Hacılar'da asfalt çalışması

26.10.2019 17:44

Hacılar Belediyesi altyapı çalışması tamamlanan cadde ve sokakların asfalt serim çalışmasını tamamladı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafınca altyapı çalışması tamamlanan Sakar Çiftliği Caddesi'nde asfalt serim çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Kış öncesi vatandaşların ulaşımlarını rahat bir şekilde gerçekleştirmeleri için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Sakar Çiftliği Beğendik hattı üzerinde yaptığımız yol düzenlemesinin ardından asfalt serim işlemini gerçekleştirdik. Yapacağımız çalışmalarla beraber 4 kilometrelik bir hattı da vatandaşımızın kullanımına sunacağız. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA