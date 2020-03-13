Hacılar'da 2 bin meyve fidanı dağıtıldı Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara 2 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara 2 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Meydanı'nda cuma namazı sonrası vatandaşlara ücretsiz 2 bin adet armut, elma, badem, kayısı, erik ve kiraz fidanı dağıtımı yapıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meyve fidanı dikiminin bölge için önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylesi güzel bir ilçede böylesi güzel bir uygulamanın ne kadar yerinde olduğunu hep birlikte müşahede ettik. Namaz sonrası insanlarımız meyve fidanlarını büyük bir heyecanla alıyorlar. İnşallah usulüne göre dikeceklerdir. Fidana iyi bakım yapıldığında o ürünün nasıl ortaya çıktığını da çocuklarımızın bizzat görmesini istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 2 bin meyve fidanı gerçekten çok ciddi bir rakam. Bu hayır işinde de bize katkı veren İstanbul'da ikamet eden hemşehrimiz Necati Uçar ağabeyimize de teşekkür ediyorum. Onun emeği çok büyük. Allah ondan razı olsun. İnşallah verimli olur, bereketli olur. Daha güzel bir ilçe, daha güzel bir Türkiye için elimizden geleni yapacağız."

Belediyeye ait kamyonlarla getirilen fidanlar, vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.

Kaynak: AA