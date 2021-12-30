Hacılar'da 1 yılda 186 nikah kıyıldı

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 2021 yılında ilçede 186 nikahın kıyıldığını söyledi.

Başkan Özdoğan, belediye olarak 2021 yılı içerisinde Hacılar Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafınca 186 nikah töreni gerçekleştirdiklerini belirterek nikahlarını kıydıkları çiftlere Kuran'ı Kerim, aile ilmihali ve Türk Bayrağı hediye ettiklerini söyledi.

Aile kurmanın ve saadetinin önemine değinen Başkan Özdoğan şöyle konuştu:

"İlçemizde vatandaşlara her konuda konforlu bir yaşam sürmeleri için her türlü çalışmayı yapıyoruz, yıl içerisinde evlendirme memurluğuna başvuran ve incelemeleri yapılan 186 çiftin nikah akitlerini gerçekleştirdik, bizler belediye olarak çiftlerimizin en mutlu günlerinde yanlarında olarak destek verdik."

Özdoğan, nikahların nezih bir ortamda gerçekleştiğini ifade ederek, evlenen bütün çiftlere sevgi, saygı ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet