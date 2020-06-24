Hacılar Birlik Parkı'ndaki çalışmalarda sona gelindi
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Hacılar Birlik Parkı'ndaki çalışmalarda sona gelindi

Hacılar ilçesinde yapımı devam eden Birlik Parkı'nda yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Hacılar Birlik Parkı'ndaki çalışmalarda sona gelindi
24.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:58

Hacılar ilçesinde yapımı devam eden Birlik Parkı'nda yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşağı Mahalle'deki park, çim seriminin ardından yeşil bir görüntüye kavuştu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, parkın yakın zamanda mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacağını belirtti.

Belediye olarak Erciyes'in eteğinde yeşili ve doğasıyla güzel bir konumda bulunan ilçenin yeşil alanlarının artması için gayret gösterdiklerini anlatan Özdoğan, "Bu manada birçok parkın yapımını tamamladık. Bu parklardan biri olan ve kentsel dönüşüm birinci etap konutlarının arasında bulunan Birlik Parkı'nın yapım çalışmalarında sona geldik. Aydınlatma ve diğer ekipmanların kurulumuna devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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